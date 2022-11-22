南投縣議員候選人李廣演，希望大家給年輕人1次機會。（李廣演提供／廖志晃南投傳真）

南投縣議員候選人李廣演，希望大家給年輕人1次機會。（李廣演提供／廖志晃南投傳真）

南投縣議員候選人李廣演，現年28歲，是同選區最年輕的候選人，但已在竹山鎮公所擔任祕書歷練3年多，了解地方需求，他參選議員提出讓「清流變主流」的訴求，更希望選民給年輕人1次機會。

李廣演在南投縣議員第四選區（竹山鎮、鹿谷鄉，應選5席）參選議員，該選區總共有7人參選，包括議長何勝豐、蔡孟娥、吳瑞芳、黃東灝及游顥等5名現任議員，都要尋求連任，還有李廣演及陳玉鈴2名新人爭出線，選情非常緊繃。

李廣演表示，他曾擔任竹山鎮陳東睦的機要祕書3年多，對地方的需求與發展方向，都有明確的掌握與了解，因此，希望為家鄉貢獻心力。

李廣演從小立志參與政治選舉，他針對竹山鎮、鹿谷鄉的民意與建設需求，提出11項政見，包括青年、長者、新住民、勞工、農民等各領域，都在傾聽民意之後納入政見，期望未來盡責履行職責，為鄉親謀福祉。

李廣演主要訴求是讓「清流變主流」，在選舉最後階段也希望大家能「保住年輕1席」，讓地方有1名青年議員，與青年朋友、返鄉發展的年輕子弟，共同打拚奮鬥，也藉此鼓勵年輕人返鄉，陪伴長輩照顧家人，安居樂業，創造多贏局面的好生活。