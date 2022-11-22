不少父母擔心小孩長不高，在飲食上會加強補鈣，不過補鈣其實並不能幫助長高。營養師近日提到，補充鈣質只能讓骨骼變硬、骨質密度變好，並沒有促進骨骼生長的作用，長高的關鍵其實是「蛋白質」，身體若缺乏蛋白質，不僅會影響身高，還會出現免疫力差、傷口不易癒合等問題。

營養師許育禎在臉書粉專指出，蛋白質才是長高的關鍵，人體肌肉、骨骼、組織器官、血球、皮膚、毛髮、神經系統、免疫系統等構造的生長發育，都必須仰賴蛋白質，身體若缺乏蛋白質，就會出現免疫力變差、發育不良、經常生病、傷口不易癒合、皮膚乾燥、頭髮乾枯等。

而牛奶富含優質蛋白與鈣質，以一杯240c.c.的牛奶為例，裡面就含有8公克的蛋白質，而且有利於身體吸收，所以喝牛奶可以同時補充蛋白質和鈣質，這就是為何許多人誤以為喝牛奶補鈣，能幫助身體長高的原因，補鈣還可避免肌少症和骨質疏鬆症，所以不只孩童需要補鈣，成人、銀髮族朋友也很需要。

營養師許育禎提到，據國健署建議，年滿1歲以上，每天要喝480c.c.的牛奶補充營養，也可喝優酪乳、優格或起司，不過想要長高，除了補充蛋白質外，身體總熱量也必須足夠，如果只吃蛋白質食物，總熱量不足，蛋白質會被身體拿去代謝當作能量，無法供肌肉、骨骼所用，此外平時均衡攝入六大類食物，少吃糖份、油炸物、加工食品，才能健康生長。