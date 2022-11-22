新北市教育局今(22)日舉辦「資訊有功暨資訊科技優良教案甄選表揚」，教育局長張明文親赴現場表彰崇林國中等5所資訊有功學校、明志國中教師范梅英等11位資訊有功人員、及碧華國小教師邱昭士等12件資訊科技優良教案設計者。

教育局表示，資訊有功獲獎學校及教師，致力於建置智慧校園、資訊科技融入教學推廣、網路軟硬體技術技術發展、網路或系統管理維護，更有長年協助資訊教育推動獲頒有功人員。本次頒獎鼓勵新北市資訊科技及數位教學的重要推手，同時感謝他們以厚實的專業能力，加速疫情衝擊下的數位資訊教育進程。

資訊有功人員部分，中平國中退休教師張文杰投身資訊教育推廣、網管維護30年，獲頒「終身成就獎」，曾任新北市國中科技輔導團員、自由軟體中心、資訊教育推動等顧問職，退休後仍協助團務，關注各校資訊環境建置，並任Linux教師研習講師，樂在奉獻。

教案甄選的最大特色，是鼓勵教師自選教材，可以一單元或議題，結合親師生平台內所整合的各項學習平台，運用資訊科技領域專業，研發創意教案及課程示例，實踐智慧教學；其中碧華國小教師邱昭士設計「Scratch 3.0初階」課程榮獲特優，教師以均一教育平台資源引導學習，帶領學生設定任務，促進自主學習。

資訊有功學校，崇林國中以科技美學為發展目標，自2010年起推動資訊融入教學，為新北市雲世代學校、行動學習中心學校、智慧學習典範學校，歷年來更榮獲教育部資訊融入創新教學、教育創新100等獎項；光復國小則建構智慧領航教學社群，培訓學生參與Scratch程式設計比賽、PowerTech科技創作競賽、國際運算思維挑戰賽，屢創佳績。

此外，海山國小深耕行動學習十餘年，各領域的素養導向教學結合資訊運用，也多次接受電台訪談，推廣教學經驗；義學國小以「義級玩家FUN4學習」方案，利用AR、VR技術，結合Youtuber網紅議題，開創數位閱讀新視野，榮獲教育部閱讀磐石學校。積穗國小協辦「生生用平板」採購事宜，讓新北市資訊教育向前邁進。

教育局表示，新北市今年全市每校均有1G以上光纖網路，中大型學校可供2000台平板同時上網順暢，輔助推動教育部「生生用平板」計畫。為持續提升學生學習成效，鼓勵各校普及行動載具使用比例，提升行動載具的管理效能，以創新的教學，帶領孩子充實資訊能力，整備未來世代的競爭力。