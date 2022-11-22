半夜睡眠總是被尿意打斷，不得不起身上廁所，要注意可能是睡前手機滑太多。53歲趙先生下班愛看電視職棒轉播，邊開電腦工作，睡前不停玩手機。一年多來被半夜多次的尿意而打斷，而且尿量還非常多，導致白天精神不濟，黑眼圈上，影響正常生活，經泌尿科診斷為「夜間多尿」。

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台灣尿失禁防治協會理事長廖俊厚醫師表示，夜間多尿的成因多，包含老化、腦下垂體功能失調、膀胱儲尿能力變差、慢性疾病、睡眠或情緒問題，然而近年又發現「睡前3C成癮」是夜間多尿症的新興危險因子 ，因藍光會刺激大腦活動，影響負責分泌抗利尿激素（ADH）的腦下垂體，導致患者因夜間多尿須不停起床如廁。

台灣泌尿科醫學會秘書長王弘仁指出，腦下垂體負責調節人體內的水分平衡，也是控制睡眠與清醒週期的主要區域。睡前使用3C產品時，強烈藍光會刺激交感神經興奮活耀，讓大腦以為尚未準備進入睡眠，而導致晝夜生理時鐘紊亂，使腦下垂體功能受損。

●每10人就有1人夜間多尿 恐增心血管疾病與死亡率

王弘仁醫師表示，隨著台灣人口老化，邁入中年的人逐漸變多，可預視患有夜間多尿的人口持續增加。然而，民眾對夜間多尿的認知不足，導致就醫率不高，平均每十人僅有一人為此疾病求助泌尿科醫師，推估目前台灣40歲以上患有夜間多尿症的人數至少超過450萬人。

廖俊厚醫師提醒，夜尿症非老人專屬，與五年前相比就診年齡明顯年輕化，提醒凡50歲以上男性都要特別注意，中斷睡眠起床如廁不只可能影響睡眠品質，還可能增加心血管疾病風險、心情沮喪、焦慮，甚至認知及記憶障礙，而患者夜晚起床如廁跌倒、骨折風險增加，也是死亡率提升的危險因子。

●防夜尿擾人 4大習慣遠離多尿

廖俊厚建議，夜間多尿是一種可被控制的文明病，除了尋求專業泌尿科醫師診斷，也可改善生活作息例如睡前6小時減少水分攝取、睡前不要飲用酒類、含咖啡因飲品及減少睡前3C產品使用。 如果症狀有所變化，也須遵照醫囑按時接受藥物治療以調節荷爾蒙。

廖俊厚提醒，中年男性應牢記『夜尿二三四』口訣，夜尿超過2次以上且尿量大於整天1/3，就要懷疑自己罹患夜尿多尿的可能性，因40歲以上盛行率達4成，過了50歲更要注意身體，先從改善生活型態做起，若已嚴重影響生活品質及身心健康，務必盡快至泌尿專科就醫確認病因，接受適當治療。

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