新北市社會局22日在市府大禮堂表揚第25屆「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展得獎者，副市長劉和然代表侯友宜市長頒發獎牌給120名優秀者及5名嚴選組的得獎者。劉和然轉達侯市長的鼓勵表示，新北市是個多元族群的城市，要尊重差異，彼此包容，希望所有得獎者持續創作，用畫筆彩繪出自己的夢想和人生。

目前就讀淡水商工園藝科的詹博雯從小喜歡繪畫，她說繪畫能讓她放鬆心靈，每當心情不好時，她就拿起一支畫筆和一張紙，將腦海裡的東西畫下來。她畫了一個大禮盒，打開是各樣哥德式的建築，也有中國式的寺廟建築，甚至樹屋等，她表示，希望有一天有能力買房子，像畫中「夢幻的禮物」送給養育她的父母。

淡水天生國小的蘇尹柔雖不擅表達，但她喜愛藝術，尤其熱愛梵谷的作品，她臨摹梵谷的知名畫作星夜，以向大師致敬，用蠟筆一圈圈畫出漩渦般的雲朵，以及一顆顆閃亮的星星和絢爛的月亮，左旁則是通紅的火焰直上星空，象徵藝術家旺盛的生命力。

中和發展中心范烝瑋是位腦麻者，但他在中心常會主動協助同儕，也是教保老師的好幫手。他畫了「優游水族館」，甚得評審之一前台北市立大學藝術教育系教授蘇振明的讚賞，蘇振明說畫中魚兒和水草呈現一份沉穩與祥和，而且線條細膩，顯示作者在創作時非常的專注。畫的下方用貝殼複合媒材拼貼，呈現繽紛感。

居住於三芝的江誼翎，從小就有聽覺障礙，為了感謝在成長過程中許多幫助她的人，她畫了「四季循環的愛」，在少女的雙耳戴了助聽器，但手中卻捧了一個紅色的大愛心，四周幫助她的人像四季一樣循環不停歇，而她也融入社會大眾的生活。

今年65歲的林瑞錦，罹有思覺失調，但她利用畫畫、編中國結來調節身心。她畫了兩隻對稱的貓，兩隻貓尾巴結合起來剛好是一個愛心，誇張的貓鬚和睫毛，以及為貓脖子掛上項鍊等著筆，都讓畫作變得活潑又有趣。她說很喜歡畫卡通人物，因為讓她感覺回到童年。

社會局長張錦麗表示，為鼓勵創作者，會挑選幾幅放在市府藝文走廊，供來賓欣賞。另外即日起至明年1月19日在市府4樓櫥窗展出；部分作品也將於明年1月19日起在捷運美麗永安生活館、台北醫院、致理科大、輔大醫院等展出。