10月中下旬起陸續進入美股財報季，根據統計，在已公布的14家S&P500核心消費類股第3季(Q3)財報當中，有13家獲利優於市場預期。捎來好消息的企業如全球最大零售商沃爾瑪(Walmart)，其Q3財報營收、獲利皆優於預期，並上修全年財測；此外，全球飲料及食品巨頭百事公司（PepsiCo），旗下包含桂格、樂事、多力多滋等品牌，10月中旬公布Q3獲利成長超過20%，該季飲料和洋芋片價格較一年前上漲17%，同時間，可口可樂（Coca Cola）公布的獲利年增14%，並3度上調全年展望，主要歸因於價格上漲帶動獲利提升。

國泰全球品牌50 ETF(00916)基金經理人李翰林分析，沃爾瑪Q3營收、獲利皆優於華爾街預期，同時上修全年財測，主要受惠通膨壓力下，就連高收入族群也光顧，好購買較親民價的商品。至於兩大飲料巨頭可口可樂及百事產品漲價，仍創下強勁銷售額，今年股價皆逆勢創高，消費者對其品牌的高黏著度，是該公司得以對抗通膨的強力後盾，也是市場動盪下的品牌贏家。

李翰林補充，若進一步觀察巴菲特愛股-可口可樂，其股價於今年5月創上市來新高，迄今(11月21日)市值突破2600億美元，今年來股價上漲近5％；另一家飲料及食品巨頭百事可樂，市值逾2500億美元，股價也在今年突破新高且在昨日(11月21日)創高，年初以來漲幅達6%，相較於代表全球股市的MSCI世界指數今年至今走跌約18%來看，兩大飲料巨頭股價表現相當強韌，主要因具有產品漲價能力，有效轉嫁通膨壓力，致使兩公司營收與獲利皆優於市場預期，在大環境不明朗下展現其獨特性。

法人觀察，全球主要央行仍以打壓通膨為最終目標，升息幅度及速度依舊大且快，勢必將持續對市場造成影響，企業營運壓力仍大，未來受惠標的是具備高訂價能力，能輕易將商品價格轉嫁給終端消費者的公司，即深具定價權的大品牌龍頭，這也是更適合投資人長期持有的好公司標的，並以大盤市值型ETF更加適合長線投資，建議投資人可鎖定市值大，具行業地位優勢與品牌力的企業，或透過相關ETF布局全球市值大牌，以掌握各國邊境逐漸開放、Q4消費旺季推動的全球消費動能及商機。