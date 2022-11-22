創源生技(4160)今(22)日舉行業績發表會，執行長蔡政憲博士表示，由於訊聯集團擁有跨領域技術的自給自足能力，包含細胞與其衍生物製劑研發、生物模擬計算技術、獨家間質幹細胞製備技術、免疫調節國際專利，以及一站式基因診斷與疾病高風險追蹤系統，因此能夠帶動獲利穩健成長，亦能持續開創新興療法與藥物製劑等新成長動能。

蔡政憲舉例，外泌體具有再生修復、免疫調節的功能，早在2015年，訊聯就將外泌體技術商品化，應用於居家保養護理。如今，透過創源分子數位中心的生物模擬技術，能在短時間內提供最佳外泌體調控成份與細胞培養條件，便可進一步提高產能，快速達到精準治療輔助。目前國際臨床研究與應用，已擴及腦神經科、眼科、骨科、皮膚科等領域。

蔡政憲表示，分子數位中心將實驗室累積的巨量研究數據做自動化分析與預測，達到降低研發成本、提高實驗成功率。疫情期間，創源便協助醫研單位快速掌握COVID-19感染途徑，預測新型病毒變異可能的特性，以及建立中草藥及清冠一號藥方的作用機制，確認療效，相關研究陸續發表於國際期刊。亦運用3D模擬技術，開發退化性關節炎治療胜(月太)，研究也已發表於《Nature Biomedical Engineering》期刊。