南台灣今年夏秋季高溫炎熱，加上降雨量減少，導致高雄小番茄出現史上最嚴重的黃花捲葉症(瘋欉)病蟲害，嘉義太保也出現疫情，且傳播區域仍在擴散中。農委會台中區農業改良場歷時6年成功育成抗黃化捲葉病的中果番茄新品種「台中11號」，適合農友有機及友善栽培應用。

台中場指出今日舉辦「利用分子輔助技術育成國內第一個秈稻及中果番茄新品種~水稻‘台中秈199號’及番茄‘台中11號’記者會」。

台中場指出，近20年來分子生物科學進展迅速，重要農作物如水稻及番茄基因組都已完成定序，許多有關產量、生理、品質及抗病性等關鍵基因也都陸續被定位，可更為快速與精準地篩選出帶有關鍵基因的雜交後代，大幅提升育種效率，並縮短新品種育成時間1／3以上。

台中場助理研究員林煜恒表示，目前國內主要番茄栽培類型及流通之商業品種為小果及大果番茄，然而中果番茄適合進行各類烹調料理使用，許多消費者、餐飲及加工業者皆有需求，極具發展潛力。此外，又黃化捲葉病為番茄栽培的關鍵病害，常造成農友的重大經濟損失。

林煜恒指出，台中區農改場針對具黃化捲葉病抗性的中果番茄進行育種，並利用分子標誌輔助，歷時6年成功育成第一個抗黃化捲葉病的雜交一代中果番茄「台中11號」，較一般番茄育種年限10年，大幅縮減1／3時程，而該品種帶3個抗病基因，對番茄黃化捲葉病具抗病性。

台中區改良場長李紅曦表示，「台中11號」果重約48公克，較大果番茄的果汁率及甜度還高，又較小果番茄有更佳的儲運特性，而該品種具黃化捲葉病的抗病性，可露天栽培，並發展有機及友善農業，可望為台灣新形態番茄產業開創一片新藍海。