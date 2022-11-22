佳邦（6284）22日在苗栗竹南廣源科技園區舉行三廠上梁典禮，由苗栗縣長徐耀昌以及佳邦科技董事長陳培真偕同公司經營幹部，共同啟梁推桿，邁向新里程碑，預計於2023年第二季完工啟用，可容納250名員工及規劃五座微波暗室實驗室，為營運與研發再添動能。

佳邦自2018年加入PSA華科事業群，已投資新台幣近30億元，於苗栗竹南廣源科技園區興建二、三期廠房，更在竹、苗地區創造逾500多個優質工作機會，佳邦將以竹南三廠作為企業營運總部、技術研發中心以及產能擴充基地。竹南二廠預計於今年第四季啟用，今日再舉行竹南三廠上樑典禮，展現佳邦積極深根苗栗、投資台灣、邁向國際之營運策略之企圖心。竹南三廠為興建地下二層、地上七層，總樓地板面積達1,500多坪的新穎節能廠辦大樓，將作為佳邦研發行政總部大樓，成為全球總部中心。

佳邦以天線、高頻電感、功率電感、保護元件等四大產品線為主力，其中，GPS定位陶瓷天線為世界主要供應商，主要供應汽車市場與通訊計時定位應用，隨著全球電子產業的趨勢朝5G、物聯網、智慧家庭、工業自動化及車用電子等項目發展，佳邦因應世界潮流趨勢，積極布局車用電子、高階5G通訊與手機等市場，進軍利基型高單價被動元件市場。