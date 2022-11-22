新北市一名長相甜美的汽車女業代，同一天四度收到外送員送來禮物，從巧克力到狗食，起初還以為是買車的顧客為了感謝而送，直到送來「超薄型」保險套，讓女業代花容失色，擔心愛慕者更瘋狂的行徑，遂前往新北市婦幼警察隊報案提告，沒想到最後才得知是朋友惡作劇一場。警方提醒，雖普通跟騷罪可撤銷告訴，但警方啟動偵查會浪費許多辦案時間，呼籲民眾不要亂開玩笑避免誤觸法網。

據了解，該名26歲女業務員從事汽車買賣已數年，長相甜服務更是貼心，本月3日下午1時許剛送走一組看車客人，突然有外送員送來一盒金沙巧克力，對方備註留言稱「我是阿慶！昨天來看車的」，由於每天看車的顧客多，女業代認為或許是對方覺得自己服務好，因此也不以為意。

沒想到隔了二個小時，外送員又再度送來巧克力，這次留言卻說「我是技師，每次從背後看妳都覺得好美！」讓女業務一頭霧水，直到4日上午10時許，外送員又送來巧克力，這次留言則是說「你如果綁馬尾，我就跟你說我是誰？」頻頻收到巧克力，讓女業務一臉狐疑，想不出來到底是誰愛慕她，才會這樣頻繁送禮。

當天下午2時許，外送員第4度上門，這次送來的禮物不只有巧克力，還有一盒狗食跟一盒保險套，備註留言則是「像狗一樣！」讓女業務嚇壞，認為自己遇到變態，故意送保險套來「暗示」她，於是向新北市婦幼警察隊報案。

警察先提醒她，會不會是同業惡搞，請她回想有沒有得罪人？女業務想不出有跟任何人結怨，希望警察能幫忙調查究竟是誰在騷擾她，但才剛做完筆錄回到家，就接到女性好友來電，問她是否收到「意外驚喜」，讓她差點沒破口大罵「驚喜變驚嚇啦」。

這下女業務才知道原來一切都是女性好友搞的鬼，原來好友一直覺得女業務工作壓力大，為了讓她紓壓，才透過外送平台送巧克力，原本只想拍成影片，放上YouTube頻道當紀念，但沒想到玩笑開大了，一開始女業代以為是上門買車的仰慕者，不以為意，但陸續又收到超薄型保險套，才讓她覺得恐懼，於是鼓起勇氣向警方報案，員警調出外送平台的資料，這才發現原來竟是她女性好友送的，幸好普通跟騷罪屬告訴乃論，於是女業務向警方撤告，才避免好友吃上官司。

新北市婦幼警察隊長林子翔說，跟蹤騷擾防制法今年6月1日上路後，新北市已受理243件的跟騷案，而八大類的跟騷行為中，占最大宗為通訊騷擾，盯哨尾隨居次，監視觀察第三，而有八成二的行為人為男性，逾八成六的被害人為女性。

林子翔也提醒，普通跟騷罪是告訴乃論，雖然可撤銷告訴，或是儘管證明沒有跟騷的犯意，但警方啟動偵查，浪費許多辦案時間，更影響到其他民眾的權益，也呼籲民眾千萬不要亂開玩笑，避免誤觸法網。