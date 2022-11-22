衛福部長薛瑞元日前稱民進黨台北市長候選人陳時中「仇恨值高」，主因是阻擋疫苗掮客，還稱掮客透過工商團體、宗教團體找上中央流行疫情指揮中心，意圖從中牟利，但他面對外界追問名單，卻說此題太幼稚、不想回答。近日就有港媒認為，薛瑞元這樣做無非是「提油救火，害慘了陳時中」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導，陳時中自從投入九合一大選之後，仇恨值就居高不下，而在選舉倒數的黃金周，民進黨也辦一場「疼惜台北、為愛而走」的大遊行，希望可以號召中間選民，民進黨號稱這場遊行有15萬人出來力挺。但因為薛瑞元的「擋疫苗掮客財路說」，又在選舉前引爆討論，而當薛瑞元被問及疫苗掮客名單時，表示「太幼稚、不想回答」，也不會公布名單。

但薛瑞元的回答並沒有讓人買帳，無黨籍台北市長候選人黃珊珊更表示，薛瑞元自己爆的料，幼稚的應該是薛本人，「我想全台灣民眾都沒有他這麼幼稚」。國民黨主席朱立倫22日痛斥此嘴臉人民無法接受，國民黨台北市長候選人蔣萬安要求和社會清楚交代，「你到底是潑糞還是有所本？」

該報導最後指出，薛瑞元原本想在選前幫忙陳時中平反，卻沒想到讓疫苗採購的議題，再度回到陳時中身上，甚至間接讓陳時中得罪這些團體，很可能又流失不少支持者。