參山處與誠品聯手推廣，將11款參山好物上架誠品知味市集，自本月22日起至明年1月20日可於全台26間誠品知味市集購買。 （參山國家風景管理處提供／潘虹恩台中傳真）

參山處與誠品聯手推廣，將11款參山好物上架誠品知味市集，金馬聯名獎品「柑橘吸凍」成熱門商品。（參山國家風景管理處提供／潘虹恩台中傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處推廣觀光圈「參山好物」，與誠品通路取得合作，將豐原公老坪柑橘吸凍、喔熊組長聯名的大甲阿聰師蜜芋頭、新竹老鍋米粉禮袋等11款產品上架至誠品知味市集，民眾自本月22日起至明年1月20日，可在全台26間誠品門市買到11款「參山好物」。

參山處長曹忠猷表示，參山處此次特別選出11款「參山好物」與誠品聯合行銷，盼透過知名誠品通路傳遞「人文、藝術、創意、生活」核心價值，打造「參山好物」品牌價值，同時邀請民眾品嘗這些精選好物後，也能親自到產地認識食材的原味。

參山處日前辦理參山觀光圈及誠品書店跨域導讀活動，邀請推動「柑橘吸凍禮盒」成為第59屆金馬獎貴賓伴手禮的重要功臣、台中民宿協會理事長陸冠全，與藝人郭彥均共同直播。

陸冠全說，他在2016年擔任公老坪產業發展協會理事長時，許多農友向他訴苦，氣候不佳時賣相好的柑橘量少價高，但賣相不佳的B級品同樣美味多汁；而氣候適宜時柑橘又生產過剩，滿倉柑橘無處銷售以致果賤傷農，為此他收購大量柑橘，開發製造出如軟糖、吸凍等各式加工品。

陸冠全指出，除了開發各式加工品，協會每年也連續舉辦「柑橘野餐日」活動，透過一連串行銷活動成功改善農產品過剩的問題，同時增加農友收入；「柑橘吸凍」更成為今年第59屆金馬獎禮品，令農友信心大振。

參山處表示，民眾自本月22日起至明年1月20日止，全台26間誠品知味市集都買得到柑橘吸凍金馬聯名禮盒，以及「喔熊」聯名老鍋風城傳情禮袋、蜜芋頭等，共計11款產自參山風景區的甜點美食；台北誠品信義店、台中誠品生活園道店、高雄誠品生活大遠百店及花蓮誠品生活遠百店內更設有參山專區，誠品線上則設有「參山觀光圈商品展」專區（網址：https://www.eslite.com/?gclid=Cj0KCQiAg_KbBhDLARIsANx7wAxMzl-WGmMBNl07FfdeEAnOq6Q3s0mLj08gJrLDLmXqKWdVkmQ36CgaAoZJEALw_wcB）。