北市忠孝東路四段、逸仙路口，21日下午2時許，發生一起特斯拉撞上警員機車的交通意外，導致陳姓員警當場摔車倒地，經送醫檢查後所幸沒有大礙。

北市警取締違規慘遭撞飛，現場昏迷送醫已恢復意識。(警方提供)

據了解，陳姓員警下午巡邏經過逸仙路口時，見到忠孝東路大巨蛋前有一輛車違規紅燈迴轉，遂開警報器鳴警笛欲上前取締，當時逸仙路口是紅燈，陳員要左轉時被忠孝東路上直行的特斯拉撞上，陳員當場摔車倒地。

警方到場，確認特斯拉72歲楊姓駕駛沒有酒駕，陳員送醫經過電腦斷層檢查後，發現沒有腦震盪等現象，身上也無其他外傷，詳細肇事原因仍待調查釐清。