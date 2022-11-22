「歐洲紅魔」比利時上屆俄羅斯世界盃足球賽，締造隊史最佳的季軍成績，不過4年過去，比利時這批「黃金世代」想把握最後機會為大賽冠軍再努力，但近年加拿大的「黃金世代」正在崛起，也對世足同樣磨刀霍霍，兩隊小組賽的交手或許可以被視為世代交替的對壘。

比利時本屆世足球員名單中，有8人是第三次參賽的老鳥，而加拿大這邊則是30歲以下球員居多，只有1983年生、現年39歲的隊長哈區森，在「楓葉軍團」之前唯一一次踢進世界盃會內賽時（1986年）已經出生。

因為比利時國家隊總教練馬丁尼茲相當依賴黃金世代的國腳們，過去在國際賽比較少給接班的年輕球員機會，假如黃金世代未能好好發揮，「歐洲紅魔」就會踢得比較辛苦。

此外，比利時陣中黃金世代只有德布勞內、門將庫爾圖瓦保持顛峰狀態，隊長大阿札從2019年轉會皇家馬德里後傷痛不斷，破壞力大不如前，隊史進球王「小魔獸」盧卡庫剛傷癒，也很少在關鍵硬仗破門，目前看來主力陣容並非以最佳狀態前進卡達。

等了36年，加拿大再次挑戰世足會內賽，而他們可說是近年進步幅度相當大的隊伍，世界排名從第72前進到今年2月的33名，年輕球員也在歐洲足壇踢出名堂，包括戴維斯、布坎南、大衛等人，都是23歲以下的「新鮮大腿」，不過在2020年成為首位贏得歐冠冠軍加拿大足球員的戴維斯，世界盃開踢前受傷，目前小組賽首場出賽成疑。

由於加拿大當家球星受傷，讓「楓葉軍團」出現隱憂，但仍希望可以異軍突起，在進球數、小組賽積分甚至勝場數都能開胡，為下屆以世足共同主辦國之姿，多累積大賽經驗。

以球隊成績、實力來看，加拿大來勢洶洶，但從2011年擊敗白俄羅斯後，已經很長一段時間沒贏過歐洲隊伍，而比利時挾上屆季軍之姿及歐洲強權傳統，普遍評估贏面應該還是比加拿大高點。