鋼琴新秀蘇思羽（右）將和台北愛樂青年管弦樂團同台，挑戰難度頗高的拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴協奏曲，指揮為吳曜宇（左）。（李欣恬攝）

去年在蕭邦鋼琴大賽中彈進第二輪的鋼琴新秀蘇思羽，今年將首度與台北愛樂青年管弦樂團同台，挑戰難度頗高的拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴協奏曲，她表示，在參加國際大賽之後，對人生有了截然不同勇氣，「在那麼多人關注的舞台上我都經歷了，之後也什麼都不怕了。」

蘇思羽表示，拉赫曼尼諾夫第二號鋼琴協奏曲是一首耳熟能詳的作品，第一樂章開頭就很引人入勝，「在短短的9小節內，要從最小聲彈到最大聲，可說是戲劇張力十足，很吸引人。」

蘇思羽出生於1998年，來自台南，現為美國茱麗亞音樂院研究生。擁有美國寇蒂斯音樂學院學士學位，是奇美藝術獎得主。曾獲史坦威鋼琴大賽第三名，2015年參加英國里茲國際鋼琴大賽進入準決賽，受評審邀請參加牛津愛樂鋼琴音樂節，並和牛津愛樂樂團在謝爾登劇院演出。2019年獲北京蕭邦鋼琴大賽第二名和最佳馬祖卡獎。

蘇思羽表示，她還有個姊姊，從小是姊姊先學鋼琴，她才跟著學，曾讀過國小音樂班，後來因為生涯規劃，曾改讀普通班，但是鋼琴課從來沒有間斷過，在升學路上，她最終還是又選擇走回了音樂路上。

就讀寇蒂斯音樂院期間，蘇思羽師承鋼琴名家葛拉夫曼和劉孟捷，她表示，兩位老師帶給她截然不同的音樂啟發，這次她也將呈現她所學獻樂迷。音樂會將於11月29日在台北國家音樂廳登場，指揮為吳曜宇，同場演出曲目還有西貝流士第二號交響曲。