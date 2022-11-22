依環保署監測資料及預報資料，22日環境風場轉吹東風，受地形影響西半部擴散條件不佳，空汙持續累積，中南部多處測站空品呈現「橘色提醒」等級，台中市政府啟動應變機制，協調中火執行降載減排措施。中火3部機組歲修，7部機組友善降載。

環保局表示，市府持續監測空品變化，原環保署預報22日全台空品屬良好到普通等級，但22日上午8時起高雄、嘉義、雲林等縣市部分測站已達「橘色提醒」等級，10時起中部空品區包括西屯測站（AQI 109）、彰化（AQI 116）、彰化員林（AQI 124）及南投（AQI 115）等測站也達「橘色提醒」等級，到下午仍不見改善。

環保局長陳宏益表示，雖空品不良情形未達法定強制降載條件（AQI＞150），但考量中南部空品已有轉差情形，環保局已建議中央環保署協調台電公司啟動降載措施因應，並同步聯繫中火掌握情況。

環保局指出，為守護市民健康，市府11月19日起不分平假日，每日派員至中火執行查核作業，掌握空汙排放情形，針對今日中南部空品不良，市府已啟動應變，包括通知大型固定汙染源執行降載減排措施、持續監控汙染源排放情形、加強稽查大型固定汙染源、移動汙染源及逸散汙染源，並通知清潔隊及營建工地進行洗街作業等。

環保局提醒，受華南雲雨帶影響，今日天氣將逐步轉為多雲，晚上起逐漸有雨，市民朋友外出，請記得攜帶雨具及多加件外套備用，因空氣品質受地形氣候影響，不確定性高，請民眾注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動、減少劇烈運動並戴上口罩。