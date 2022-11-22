半導體龍頭大廠台積電赴美設廠引起外界關注，擔心對台灣的影響。經濟部長王美花22日表示，台積電去美國主要是生產5奈米製程、台灣已經有3奈米試產，未來在竹科寶山、龍潭也有更的先進製程，另從生產量來看，台灣也還是最主要的生產基地，「台灣是提供全球半導體的主動脈」。

王美花下午出席「2022年台日投資合作論壇」活動前受訪時再度被問到台積電議題。她分析，台積電這一趟去美國的5奈米製程，預計在12月底裝機、2024年開始量產，而台積電在台灣主要是3奈米已經在台南試量產、2奈米在竹科寶山基地已經開始動土，為了1奈米的發展，行政院也宣布擴大竹科龍潭園區。

她說，全台灣的半導體廠商合計，每個月可以有約200萬片的產能，預計5奈米在美生產量為2萬片，從生產量來看，台灣仍是台積電最主要的生產基地，而且台灣一定是提供全球半導體的主動脈，「更何況經過40年來、累積1,000家供應鏈」，再加上優異的人才、快速解決問題的能力，台灣仍舊是全球半導體的關鍵地位，行政院剛拍板的「產創條例」也是為了鼓勵半導體發展、維持全球重要地位，希望大家不用擔心。