國民黨台北市議員徐巧芯昨(21日)在國民黨台南市長候選人謝龍介的募款餐會，特地換上學生制服跳唱藝人王心凌的名曲〈愛你〉，讓民眾眼睛一亮。民進黨立委高嘉瑜今(22日)到台南助選時，也選唱同一首歌與徐巧芯PK，還說徐巧芯唱〈愛你〉的「味道不夠」，建議對方改唱鄧麗君的歌比較好。而對此，徐巧芯則回應表示，覺得要挑戰就要挑戰最嗨的，唯一指定曲目是歌手張惠妹的經典唱跳〈三天三夜〉，「歡迎隨時約戰！」

徐巧芯昨晚在謝龍介的募款餐會上，換上學生制服站台時，一邊高唱〈愛你〉一邊跳舞，讓不少網友看了直喊：「我戀愛了！」徐巧芯還特別更改了2句歌詞，其中包括「喔~Baby情話多說一點，謝龍介票多一點」，並說：「我是美少女戰士，要代替月亮來懲罰民進黨！」

高嘉瑜今天一早專程抵達台南陪同市議員候選人掃街拜票，當她被問到徐巧芯載歌載舞唱〈愛你〉時，高嘉瑜強調，昨天晚上就有人cue她，叫她出來PK，但她看了電視幾秒鐘就沒看，「真的沒什麼看頭，我唱得比較好。」

高嘉瑜認為，這首歌她已經唱了很多次，徐巧芯要跟她比，「精神可嘉，但還差了一點」。主要是她的音色比較甜美，且跟王心凌是同一個時代的人；徐巧芯畢竟比較年輕，音色也不同，比起來「味道還不夠」，沒有少女那種青春洋溢的感覺。徐巧芯適合的歌是鄧麗君，她本來就號稱是「松山鄧麗君」，換首歌可能比較好。高嘉瑜不僅當場演唱〈愛你〉與徐巧芯別苗頭，更在崇德市場拜票時沿路高唱「成名曲」〈心花開〉。

對此，徐巧芯稍晚也在臉書不甘示弱回應並叫陣：關於高嘉瑜委員被問到要跟我PK唱跳的事，我覺得要挑戰就要挑戰最嗨的，唯一指定曲目：〈三天三夜〉，「歡迎隨時約戰！」