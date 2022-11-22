九合一選舉將於本周六（26日）登場，今年的選情競爭激烈，除了藍綠兩黨對決之外，崛起的第三勢力民眾黨也加入競爭，《中時新聞網》根據中選會提供的選舉人數據，對上歷屆選舉投票率都在65％左右，估算本屆六都加上新竹市等激戰選區的當選門檻。

台北市

這次台北市長選舉人數共202萬6769人，以2018年投票率65％左右計算，今年預估有131萬7400人出門投票，加上台北市長候選人「三腳督」的狀況，本次得票率至少需要達到4成3左右才能篤定當選，當選門檻為56萬6482票。

新北市

新北市長是由現任新北市長侯友宜對上民進黨的林佳龍，以藍綠對決的情況來看，要拿下市長之位需獲過半選票，以選舉人數331萬6517人，出門投票人數215萬5737人估算，當選門檻為107萬7869票。

桃園市

桃園市由民進黨鄭運鵬、國民黨張善政、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清等4人參選，但最終仍回歸到藍綠兩強互爭，以選舉人數182萬5127人，出門投票人數118萬6333人估算，張善政或鄭運鵬想勝出，就必須要拿下過半選票59萬3167票。

新竹市

新竹市由國民黨的林耕仁、民進黨的沈慧虹、民眾黨的高虹安三人競爭，新竹市選舉人數35萬758人，預估出門投票人數22萬7993人，以4成得票率的當選門檻推估，需要9萬1198票才能搶下市長。

台中市

台中市則是由現任台中市長盧秀燕對上民進黨候選人蔡其昌，當選者獲得過半票數就篤定當選，以台中市選舉人數為227萬4107人，估計出門投票人數147萬8170人，當選門檻則為73萬9085票。

台南市

台南市長由現任台南市長黃偉哲對上國民黨候選人謝龍介，以台南市選舉人數154萬8203人，當選者獲得過半票數就篤定當選，估計出門投票人數100萬6332人，當選門檻為50萬3166票。

高雄市

高雄市長部分，由現任高雄市長陳其邁對上國民黨候選人柯志恩，當選者獲得過半票數就篤定當選，以選舉人數228萬2623人，預估出門投票人數148萬3705人計算，則當選門檻為74萬1853票。