連鎖餐飲集團八方雲集(2753)今（22）日應邀召開線上法說，公司表示將在年底前撤出中國大陸市場，丹堤咖啡調整完畢後將繼續營運。明年以芳珍蔬食為展店主力、目標新展20家，美國八方雲集及香港百芳池上便當擬分別新展8家及5家，梁社漢排骨亦規畫進軍香港。

在積極展店之際，八方雲集亦同步展開品牌既有門市體質強化，台灣八方雲集目標明年底完成所有門市改裝，並展開加盟門市體質管理，梁社漢排骨聚焦強化管理提升門市績效。丹堤咖啡在今年底完成體質調整後，明年規畫啟動直營店轉加盟計畫，協助資深員工創業。

八方雲集截至10月台灣4品牌共1237家門市，包括1004家八方雲集、183家梁社漢排骨、10家芳珍蔬食、40家丹堤咖啡。香港3品牌共70家門市，包括55家八方雲集、10家百芳池上便當、5家八方台式麵屋。中國大陸福建及美國則各有17家、1家八方雲集。

八方雲集指出，今年前10月梁社漢排骨新展29家、芳珍蔬食新展9家，均集中在下半年開出。丹堤咖啡及中國大陸福建八方雲集則持續關閉營運不佳門市，分別關閉11家及8家，預計年底前福建八方雲集門市將全數關閉，撤出中國大陸市場。

八方雲集指出，原物料成本上漲導致今年毛利率下滑，目前豬肉及雞肉價格仍處高檔，尚無法預期何時下降。原物料成本均由總部掌控，會站在消費者能否接受、加盟主獲利是否遭侵蝕決定是否調整，去年底已有調整因應，目前整體狀況仍在掌控內，暫無再漲價規畫。

展望後市，八方雲集表示，梁社漢排骨及芳珍蔬食11月已分別再新展3家及2家店，尚有15及8家新店在年底前開出，達成200家及20家目標。美國八方雲集首間門市營運狀況穩健，規畫年底前再開出1家新店。

而接手屆滿2年的丹堤咖啡，在歷經2波疫情衝擊、調整模式及關閉營運不佳門市後，目前剩餘22家直營店及18家加盟店。八方雲集表示，尚有6～7家直營店不賺錢，預計與17家福建八方雲集在年底前關閉，本季合計預估認列相關減損2600～2800萬元。

八方雲集表示，目前計畫持續經營整頓丹堤咖啡，運用集團既有策略，規畫將剩餘15家獲利的直營店優先轉讓給丹堤資深員工經營、協助員工創業。後續以集團總部資源開發新品、提升門市營收，協助品牌持續發展。

展望2023年，八方雲集以芳珍蔬食為展店重點品牌，目標以加盟模式至少展店至40家、力拚後年展店達60家。梁社漢排骨因今年展店集中在下半年，明年著重加強營運管理面，藉由提升品質來提升門市業績，上半年暫時不設展店目標，視狀況決定下半年展店目標。

而台灣八方雲集則預期維持1000家左右規模。近2、3年著重門市改裝，目標明年底前全數門市改裝，同時展開加盟門市體質管理，將全面強力介入管理，規畫淘汰5％弱質門市、以帶入強勢的新加盟主，同時明年第二季規畫導入新產品，增加門市營收。

至於香港則以百芳池上便當為主力、目標明年新展5家店，梁社漢排骨亦規畫明年上半年進軍開出香港首店，以加盟模式拓展，客單價估低於百芳池上便當1成。八方雲集及八方台式麵屋則目標維持既有55～60家、5～6家門市規模。

美國方面，八方雲集規畫明年每季新展2家直營店、合計新展8家，其中1家為僅提供外帶的小型店、1家為美食街店型，評估各類店型經營效益，並投資強化冷鏈管理。預期將待美國經營步上軌道後再評估進軍日本，目前尚無確切時程。