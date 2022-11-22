現場指導機器操作的正確姿勢。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

消防人員備勤時間長，且一出任務就需耗費大量精神與體力，因此平時體力訓練就顯得相當重要。知名健身房特別針對需求量身打造，捐贈1批專業用運動器材予高雄市政府消防局第五救災救護大隊使用，尤其是有部分器材能因應消防人員新式體能測驗項目，強化打火弟兄體能訓練。

消防人員執行救災任務需要具備良好體能與肌耐力，知名健身房「健身工廠」為了幫助消防人員提升訓練健身環境，讓打火弟兄體力大躍進，於22日上午捐贈高雄市政府消防局第5救災救護大隊1批專業用運動器材，包含專業用電腦程控跑步機、腹部訓練機、肩外展訓練機，單／雙邊提舉訓練機等多項心肺及重量訓練等專業設備。

隊員們提到，這批新器材可針對身體各部位強化，尤其是消防人員新式體能測驗項目調整，如有一項測驗項目為六角槓負重行走，要測驗負重移動能力及肌耐力，像是雙邊提舉訓練機就能符合來加強訓練。

第五救災救護大隊長陳博仁代表消防局致贈感謝狀，並感謝企業善行義舉，提供消防人員有更良好的運動環境，未來會好好運用這批健身器材，並結合常年訓練，強健消防同仁的體魄。