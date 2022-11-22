由斯邦奈公司主辦的「S2O Taiwan潑水音樂祭」，在8月27、28日舉辦，不過在演出前，主辦單位無預警地表示部分國外演出嘉賓無法來台，也並未立即提出解決方案。北市法務局受理近400名消費者的消費爭議調解申請，今首場調解會議登場，斯邦奈負責人偕同律師到場，但所提和解方案消費者全數無法接受。

對於業者未積極處理消費者退款訴求，消保官予以譴責，並呼籲消費者儘速向刷卡銀行申請爭議款，各發卡銀行並應積極協助；法務局指出，依據「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，業者應確保合於宣稱內容演出，如主要表演人員或主要節目內容於預定表演前發生變動，消費者得於演出前要求全額退費，未依前項規定通知或公告者，於表演結束後，消費者仍得要求全額退費。

法務局消保官陳盈全指出，業者未依規定完整正確公告變動內容及退費方式者，於表演結束後，消費者仍得就未使用票券要求全額退費且不得收取手續費；本案業者堅持拒絕依規定全額退費，將移請主管機關文化部或地方主管機關審酌是否違反《消費者保護法》相關規定而得裁罰或進行相關處置。

法務局表示，斯邦奈今年8月27、28兩日主辦「S2O Taiwan潑水音樂祭」活動，卻於活動前一晚於臉書公告CL、Yellow Claw、R3hab等11組主打國外藝人無法出席，且宣稱無法退票，當時已遭北市消保官及文化部要求刪除違反法規之文字。

北市消保官並於9月5日及10月25日邀集高雄市消保官、文化部、北市文化局、銀行公會等相關單位，針對斯邦奈、華娛售票平台（kktix）、藍新金流及所屬信用卡收單銀行，召開兩次行政調查，要求斯邦奈應儘速完成退款，但截至今日首場調解會議，斯邦奈僅針對「活動當日確診者」及「活動舉辦前10天已申請退票者」等270名消費者完成退款，未就其餘未使用票券消費者全額退費。

陳盈全指出，已接獲本案部分持卡人成功申請爭議帳款，部分持卡人卻遭斯邦奈異議，若案件仍遭商店所屬的銀行機構婉拒，發卡銀行將詢問持卡人意願後，提交予信用卡國際組織仲裁，仲裁結果為最終爭議帳款判定，籲刷卡付費消費者盡速於活動結束後120日內，洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請；以現金方式購票者，則可向法院聲請核發支付命令。