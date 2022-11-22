國民黨嘉義縣長候選人王育敏除回老家中埔鄉拜票，下午也到東石鄉，與議員李國勝、立委翁重鈞一同掃街。（王育敏競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨嘉義縣長候選人翁章梁回家鄉義竹鄉掃街時，鄉親熱情回應。（翁章梁競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏一早也回到故鄉中埔鄉，同樣獲鄉親熱情回應。（王育敏競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

選戰最後100小時倒數，民進黨嘉義縣長候選人翁章梁今一早回到熟悉的家鄉義竹鄉，陪鄉長候選人黃阿家、議員候選人翁聰賢車隊掃街。而國民黨嘉義縣長候選人王育敏一早也回到故鄉中埔鄉，與尋求連任的議員候選人邱銀海車隊掃街，經過從小長大的石硦社區時，老同學的媽媽特別以揮手為她加油打氣。

翁章梁今先回義竹鄉陪黃阿家、翁聰賢車隊掃街，爭取最大支持，翁章梁以前的好鄰居、老朋友紛紛出來搖旗揮手，沿路受到鄉親熱情回應，下午翁章梁再趕到布袋鎮，陪鎮長候選人蔡瑋傑、議員候選人陳鳳梅車隊掃街。

翁章梁表示，黃阿家是歷屆鄉長爭取最多經費，推動最多建設的鄉長，而翁聰賢曾落選兩次仍不氣餒，持續在地方耕耘，認真服務的好表現讓鄉親肯定，同時也誇讚蔡瑋傑擔任議員時的認真，若選上鎮長一定最快上手，陳鳳梅8年鎮長任內，讓布袋能見度越來越高，這次轉換跑道參選議員，會持續帶動布袋的發展。

王育敏今掃街行程同樣馬不停蹄，一天內連跑山區和海區，上午王育敏回到中埔鄉，與邱銀海一同車隊掃街，沿途經過自己以前就讀的社口國小、中埔國中和從小長大的石硦社區，都受到鄉親的熱烈歡迎。

下午王育敏來到東石鄉，與議員李國勝、立委翁重鈞一同掃街，不少鄉親熱情對王育敏揮手比讚，甚至放鞭炮表達支持，王育敏也向路邊支持者大喊謝謝，表示對鄉親為她打氣的感動。