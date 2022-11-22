圖／引人駐足的文創小物攤位。（圖片來源：大溪物產小鋪）

圖／香氛蠟燭小物作品。（圖片來源：大溪物產小鋪）

圖／咖啡汁液來作咖啡畫。（圖片來源：大溪物產小鋪）

【愛傳媒報導】為了能喚起社會對友善環境及生態永續的重視，也讓許多永續好物能夠被看見與消費，「大溪永續好物市集」在11月19日的周六下午時光再次登場。雖隱身在大溪木藝生態博物館的物產小舖前廣場，接續10月與11月的兩場次假日市集活動，仍給造訪博物館的朋友們帶來驚艷與樂趣。

市集活動中邀請的擺攤夥伴有大溪在地友善耕作的農特產，如香草野園、綠合農場、康莊有機合作社之外，還有以高品質無毒液態矽膠研發矽膠吸管、矽膠椅墊的大溪品牌-墊一店；讓蜜蜂回歸土地的「歸蜜計畫」所推出的溪啤品牌也是受到關注的攤位，引起許多訪客駐足探詢。而許多文創小物與工藝品，還有手作編織創作等，也不時吸引訪客的停留挑選。

市集活動同時，也在物產小舖安排了體驗活動，柳山咖啡館的咖啡達人這次不教沖泡，而是帶著大家用咖啡汁液來作畫，純正的「咖啡」色畫作小品，也帶有微微的咖啡味，讓學員覺得格外有趣。香氛蠟燭DIY課程，讓學員可以隨著個人喜愛挑選氣味以及造型，製作具個性的小作品；水胎球是近來很流行的植栽小物，也有安排在市集的體驗課程中，課程過程中同樣也充滿著歡笑與讚嘆。

「大溪永續好物市集」希望能夠吸引假日造訪大溪的朋友們，在逛完大溪老街之後，轉個彎到大溪木藝生態博物館時，也能夠有一個精采的小市集來體驗大溪特別的在地文化以及友善農業另一面，也期待可以串聯大溪在地好物店家及街角館，建立橫向連結，形塑大溪品牌；並透過行銷大溪好物，增加社會知曉度，打造品牌魅力，並營造共同行銷氣氛，吸引造訪大溪遊客慕名而來。

下一場「大溪永續好物市集」將在12月3日周六下午再次推出，地點就在大溪木藝生態博物館的物產小鋪前廣場，到來的朋友更可以享受到消費優惠的好康，並且可以透過集點來換取微酵小禮物，邀請喜愛文創小物以及永續農特產的朋友們，一起來歡度愉快周末時光，享受好康優惠，並一同支持生態環境永續經營的理念。