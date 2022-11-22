為推動綠能智慧園區，台南柳營科技工業區全面換裝智慧路燈，並打造監控管理平台，使管理單位能遠端管理路燈，並整合車流、滯洪池水位監測，實現園區智慧治理。台南市經發局22日舉辦「柳營科技工業區暨環保科技園區智慧路燈點燈儀式」，園區搭載5G及NB-IoT物聯網技術，實現台南5G智慧科技城。

台南市長黃偉哲表示，柳營科技工業區於2013年完成開發，當時設置的路燈已逐步老舊，本次爭取經濟部前瞻計畫補助，投入1,500萬經費全面汰換為智慧路燈，搭載5G及NB-IoT物聯網技術，提供照明節能、自動偵測故障及車流監測等功能。

未來配合臺南市府的短、中、長期智慧城市發展規劃．從科技製造業、觀光餐飲業、學界教育、銀髮長照、社會安全各領域層面，強化5G應用與產業界的結合．深入民眾生活致力於打造5G有感生活．實現台南5G智慧科技城。

台南市經發局長陳凱凌表示，柳科園區推動智能路燈規劃佈點，是臺南市政府智慧城市物聯網政策具體成果之一，未來燈具能搭載5G、窄頻物聯網(NB-IoT)基地台、各種智慧感測器等，形成強大物聯網平台，集照明、防災、網路通訊、監控、氣候數據等功能於一身，將廣泛收集人流車流、空氣品質、風速、溫濕度、降雨量等數據成為未來全台工業區產業發展環境的重要基礎資料庫，讓台南成為全球智慧城市標竿。(記者張雅雲/台南報導)