由經濟部主辦，委託全球權威品牌價值調查機構Interbrand進行鑑價的「2022台灣最佳國際品牌價值」的「台灣國際品牌價值調查」，周二揭曉公布榜單，創見(2451)連續十六年入圍台灣最佳國際品牌，而同為記憶體的威剛(3260)也獲選台灣第19大國際品牌，品牌價值達108百萬美元、品牌鑑價年增加25%。

面臨全球市場的波動與挑戰，創見秉持穩健的經營策略，專注於企業級嵌入式解決方案及策略性產品，提供穩定供貨與專業服務，持續在國際市場上展現經營實力，深受全球客戶的信賴與肯定。

在歷經兩年疫情下的挑戰，威剛表現甚至超乎疫情前水準，不僅2021年晉升台灣第20大品牌，今年品牌表現更上一層樓位，贏得台灣第19大國際品牌，一在展現威剛強勁的營運表現與品牌實力，凸顯威剛品牌經營與不斷創新之卓著成效。威剛董事長陳立白表示：「威剛以堅實的根基與靈活的應變，預先布局電競、工控、電動車馬達及AI等前瞻領域，深化品牌價值，成功延續品牌強勁成長動能，在全球多變的浪潮中讓品牌價值再攀高峰。」

迎接後疫情數位轉型與大數據世代，5G通訊、AIoT智慧物聯網、智慧醫療、現代化運輸與邊緣運算等高階市場的應用需求，企業重視資料儲存保有完整性與機密性，創見推出穩固耐用的嵌入式解決方案，包括強化資料安全層級的工業級TCG Opal固態硬碟、高效能PCIe Gen 4x4 M.2工業級固態硬碟MTE720T、強悍耐用的112層3D NAND工業級寬溫固態硬碟，以及高速可靠的DDR5記憶體模組，躍進兼具智慧與安全的新世代。在消費性市場，推出高效能策略性產品，包括專為高階電競玩家與影音創作者設計的PCIe 4.0 M.2 SSD MTE250S、完美相容與瞬間升級MacBook Pro儲存空間的1TB Mac專用擴充卡JetDrive Lite 330，以及適用於多元裝置與遊戲機台的極速大容量行動固態硬碟ESD380C。

威剛身為全球第二大DRAM與SSD品牌模組廠，以無比的速度及靈活性、提供創新產品與服務，積極回應消費者與市場需求。在品牌經營上，威剛帶領旗下電競品牌XPG，打造威剛全球首間線上虛擬展間「MERAVERSE」，疫情期間，不畏地域和時間的限制，成功串起與全球消費者間的新互動模式。

威剛通過產品創新保持品牌競爭力，不僅率先推出最新世代記憶體解決方案-DDR5、旗下XPG推出一系列支援Intel及AMD最新平台的電競產品，今年更締造參加Red Dot紅點設計大獎6項肯定的新高峰，展現威剛善於洞悉消費者需求，更擁有深厚的創新研發與設計能力。

在工控方面，威剛持續推出領先業界的工業級產品，搶進伺服器、遠端醫療商機。在動力系統與電動車方面，威剛旗下威速登電動三輪車在今年下半年已陸續出貨給國內物流業者，明年也將進一步拓展至其他電動車商用領域。看準AI趨勢，威剛整合智慧技術與無人搬運車領域，發展智慧醫療與提升照護品質。