光洋科（1785）今年前三季工繳營收年增8.8％至42.4億元，成為帶動前三季毛利創下同期新高的新動能，展望未來，光洋科董事長黃啟峰在22日的法說會上表示，未來五年前端半導體的工繳年複合成長率仍將達到50％，有望為光洋科未來業績成長，再添光彩。

光洋科今年前三季營收雖受到貴金屬價格影響，呈年減11.4％，僅來到206.3億元，但主要獲利來源工繳的營收卻逆勢成長來到42.4億元，呈年增8.8％，也帶動毛利年增4.5％，攀升至28億元，除了工繳營收帶動獲利成長外，在公司推動數位轉型下，整體生產效率提升，營業利益更是年增14.7％來到13億元，營業利益相對工繳收入的占比年增1.6個百分點至30.6％，顯示光洋科獲利來源主要是來自工繳營收。

若以產業別來看，光洋科今年前三季來自硬碟、半導體、面板產業的工繳營收占比，分別為44.3％、27.1％、10.3％，其中尤以半導體成長最多，預估未來五年前端半導體的工繳年複合成長率可達50％，連帶營收占比也將從4％上升至20％，可望帶動整體工繳營收年複合成長達雙位數。

針對現在市場對於終端需求下降的疑慮，黃啟峰表示，硬碟產業的確受到短期逆風影響，但隨著雲端時代的來臨，市場對於大容量硬碟的需求將越來越高，未來仍看好硬碟產業長期的成長性。而在前端半導體方面，光洋科現在仍在爭取更多的市占率，營收占比不大，因此不受市場終端需求波動影響。

黃啟峰強調，現對長期前景仍抱持正面想法，最主要受惠於三個主要的產業趨勢，包括第一電子產品越趨複雜並將需要更多種類的合金材料以及更新穎的材料作為解決方案、第二對於在地供應鏈的重要性不斷提高以及第三產業越來越重視循環經濟。這三個外在趨勢將推動光洋科持續成長，除此之外，光洋科對內也將持續推動五大轉型策略，包括擴大規模、優化產品組合、卓越經營、技術升級、責任企業。在內外雙引擎的推動下，長期看來光洋科的營收及獲利都還有大幅度的成長空間。

光洋科表示，公司積極推動數位、零碳雙軸轉型，強化企業韌性；同時也看好來自前端半導體領域的成長動能，隨著專為半導體領域客戶設置的塑性成型中心完工，客戶驗證穩步推進，新產能也將逐漸放量。