台中市水資源回收中心變身為親子熱點。（台中市水利局提供）

咖啡廳進駐台中市水資源回收中心，漸進改變民眾的刻板印象。（台中市水利局提供）

台中市水利局利用南區福田水資源回收中心綠地，打造最受親子歡迎的溜滑梯等共融遊戲設施，另太平區新光水資源回收中心開設「新光黑水號咖啡廳」，打破過去汙水處理廠「鄰避設施」舊印象，使水資中心成為休閒好去處，讓民眾認識及學習水資源重要性。

為給周遭居民更完善戶外休憩空間，市府利用福田水資中心土丘與地面落差高度，設置15公尺長溜滑梯及2.7公尺高兔子造型的裝置藝術，遊戲區內也設置攀岩設施及親子同樂滑草道，各項遊戲設施皆符合兒童遊戲場CNS國家標準，讓孩童可安心玩樂，更是親子拍照打卡的最佳地方，另土丘外圍則打造出別具特色的水紋步道，啟用後可成為附近民眾日常休憩空間。

除福田水資中心外，新光水資中心也提供居民良好的休憩場所，「黑水號咖啡廳」取自「汙水」台語諧音，位於該管理大樓1樓，管理中心是以山牆、流水為設計，廠址內老榕樹也完整保留，今續以文青又時尚的元素，讓水資源回收中心再添亮點；另咖啡廳內還有提供錄影、直播用攝影棚與手藝實作場，讓既有空間從鄰避變成鄰聚，也讓水資中心成為城市裡內外兼備的好厝邊。

水利局長范世億表示，近年來積極善用水資中心的空間，進行綠覆、設置戶外運動、遊具及休閒步道等設施，甚至引進咖啡廳進駐，讓民眾感受不一樣的水資中心，除處理當地汙水，更結合生活美學、生態人文、節能減碳及綠能環保等概念，漸進改變民眾對於汙水處理廠的刻板印象。

同時也突破以往封閉設計，採開放式親民設計，創造多元休閒環境，還能體驗各種遊樂創意設施，打造各式年齡、族群都能享受的資源空間，更兼具永續環保與環境教育功能，歡迎市民攜家帶眷親臨體會，一起見證蛻變。