日法混血女星雷艾美擁有精緻混血臉蛋和纖細身材，以模特兒的身分出道，曾演出電影《親愛的卵男日記》，近年擔任「三立愛玩客」系列《上山下海過一夜》與《超愛美小姐》節目主持，熱愛運動的她日前參加半馬比賽，成功拿下第二名，跑步的照片讓網友直誇「為何可以跑得那麼美啊」。

雷艾美日前參加「2022 SUPERACE黑馬半程馬拉松」，她曬出活動照片，發文提到「這是我剛跑進終點的樣子，臉還在紅、身體還在喘…起跑前主持人說我穿的特別清涼，我笑了笑指著天空說：『因為天氣很好』」，不過雷艾美解釋，當時礙於場合不好多說，其實真的想說的是：「姐穿的不是清涼，這是專業跑衣」，幽默強調「看我們跑完多濕，就知道為什麼要這樣穿了」。

畫面中雷艾美穿著淺綠色的運動內衣和短褲，腹部完全沒有贅肉，搭配自信笑容，健康緊實的身材令人羨慕，她當天跑了14公里，總共花1小時又8分鐘的時間，獲得分組第二名的佳績，在總排名排第十，攝影師記錄下她跑步的瞬間，膚色白裡透紅，精緻五官相當吸睛，仔細一看她跑到最後身上全是汗，褲子也濕了一半。

雷艾美跑步時依舊很漂亮。（圖／雷艾美 Emmie Riesfacebook）

貼文一上傳，大批粉絲誇讚：「為何可以跑得那麼美啊」、「果然高手都是只穿背心短褲跑」、「太會拍了，把艾美這麼認真過程都紀錄了」、「到底是要多美…」、「線條健康美」、「照片的妳魅力四射」、「超厲害的，️還得獎」、「認真完成賽事、汗水淋漓的妳好美」、「真的好厲害！妳穿的不是清涼，是專業」。