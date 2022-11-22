新北市刑事鑑識中心仔細處理雙手指紋，運用科技辦案終於確認死者身分。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市新店區秀朗橋往新店淺灘處本月14日一早，有民眾發現一具男性浮屍，警方隨即展開調查，因屍體無特徵可辨識，新北市刑事鑑識中心仔細處理雙手指紋，運用科技辦案終於確認死者身分，後續順利通知住在新竹的死者家屬認領屍體，讓無名屍找到回家的路。

該浮屍被發現時，屍身腫脹，雙手有脫皮現象，導致無法採集到指紋，而遺體上未發現明顯外傷，身高約為170公分，身著藍色外套，灰色長褲，手戴單車手套，穿黑黃色運動鞋；但身上沒有任何證件、周邊也未發現交通工具，也讓案情一度陷入膠著。

由於屍體並無明顯特徵可供辨識，因此消防隊將遺體運至岸上後，隨即由殯葬業者載運至殯儀館。而當遺體一到殯儀館時，已有多名鑑識人員於殯儀館待命，新北市鑑識中心表示，無名屍體指紋顯現是跟時間在競賽，越早採集成功機會越大。

經檢視死者雙手指紋，鑑識中心人員發現手皮已全部脫落，真皮層多處也有破碎情形，辨識難度相當高，但經過多方嘗試特殊處理、多次試驗，逐漸有了清晰的輪廓，再輸入指紋遠端工作站進行身分比對，總算確認死者身分，順利通知死者家屬認領屍體辦理後事，免去可能耗費多年等待家屬認領的時間。

警方調查，死者是70歲的阿來（化名），曾在新店地區居住30多年，6年前搬離新店與兒子一起居住在新竹山上，近年因為長期糖尿病及心血管等慢性病纏身，且常伴隨耳鳴及重聽，有了輕生念頭，案發前一個禮拜於住處留下紙條，沒想到最後選擇在新店河道上結束一生。

新北市警察局刑事鑑識中心主任黃國政說，鑑識工作除了協助生者外，也能幫助無法再說話的死者。他指出，鑑識工作包羅萬象，再加上變化多端的現場惡劣環境，所以在勘察現場時，更須冷靜判斷、客觀分析事實真相，最後籲請家中有親人失蹤多年的家屬，不要放棄希望，可以向新北市警察局刑事鑑識中心請求協助採樣DNA鑑驗比對，「尋人過程中多一種協尋管道便多一次機會，期許身分不明人口均能早日找到回家的路」。

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