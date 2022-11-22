年近60歲的廚師近來發現右手肩膀痠痛，不時有刺痛感，後更嚴重到一度舉不起手，經安排關節鏡微創手術後，讓他3個月後順利恢復，找回好刀工。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

年近60歲的廚師「阿偉師」經營小餐館，切菜是他的日常，近來卻發現右手肩膀痠痛，不時有刺痛感，後更嚴重到一度舉不起手，剁肉時還痛到菜刀脫手，經檢查發現是旋轉肌撕裂作祟，透過關節鏡微創手術，3個月後順利恢復，找回好刀工。

亞洲大學附屬醫院骨科醫師蘇皇儒表示，旋轉肌是覆蓋在肩膀肱骨頭上4條肌腱的統稱，可以維持肩關節的活動和穩定。退化或車禍、跌倒撞擊、反覆損傷等長期發炎都有可能是旋轉肌撕裂主因，症狀包含疼痛、肩膀無法負重，嚴重者連抬手、穿脫衣服都有問題，不少民眾就連揮手再見、洗澡抓背等基本功能都受到限制。

蘇皇儒指出，旋轉肌肌腱這類軟組織損傷，會先透過超音波和核磁共振等影像學檢查，分為全層破裂或部分破裂，狀況較輕微者，可考慮口服藥及局部關節注射，配合復健物理治療2至3個月後，評估病人症狀給予治療上的調整。

蘇皇儒說，以「阿偉師」為例，醫療團隊透過微創關節鏡手術縫補撕裂的旋轉肌肌腱，在肩關節周圍開4到5個僅0.5公分的小傷口清除發炎的組織，減輕疼痛，並在關節鏡輔助下，使用鉚釘縫補撕裂受傷的肌腱，配合術後復健，患者僅1個月左右症狀明顯改善，3個月後順利恢復下廚做菜。

蘇皇儒表示，關節鏡微創手術的優點除了傷口小、住院天數短、破壞組織相對少之外，術後傷口的疼痛也較輕，加上關節鏡的輔助，可以深入到關節深處，進而更全面性的來檢查肩關節的病灶；同時提醒民眾，若肩膀出現疼痛問題遲遲未改善，可透過詳細的問診和理學、影像學檢查確認，減少未來風險。