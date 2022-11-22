九合一選舉將於11月26日投票，為疏運返鄉投票旅客，台中捷運11月25日晚間將配合高鐵及台鐵加開班車，同步加密班距，傍晚5時至晚間10時30分，均為6分50秒一班，共加開16班次，並視人潮狀況派發加班車。中捷公司也提醒，捷運系統內禁止競選及造勢活動，請共同配合，維護乘車品質。

中捷公司指出，依現行平日時刻表，捷運綠線尖峰時段班距為6分50秒、離峰時段班距為9分30秒，由於周五運量向來很高，11月25日又為選舉投票日前夕，高鐵及台鐵均增開班次，預估將有許多民眾返鄉投票，中捷為滿足高鐵及台鐵旅客轉乘需求，當日下午尖峰時段將自傍晚5時延續至晚間10時30分，合計增開16班次，並視人潮狀況機動加派班次，深夜0時15分捷運高鐵臺中站依舊加班服務，陪伴旅客安全返家，請旅客善加利用。

為讓旅客皆能順利上車，中捷公司也表示，車站各月台共有10個月台門，請旅客依照地面標線指示及車站人員引導，分散於各月台門候車，上車後請往車廂內移動，當關門警示音響起時，請勿強行上車，以維護自身安全。

中捷公司強調，依據「旅客須知」第一章第七條規定「旅客不得於列車或車站內散發、張貼、插設或懸掛競選物品，或有拜票、聚眾造勢意圖或行為」，提醒返鄉投票及參與選舉造勢的旅客，捷運車站、車廂及路權範圍內，禁止任何與選舉相關的競選及造勢活動。