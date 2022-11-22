日本警方去年11月在長崎縣五島市海灘發現一具男性無名屍，從遺體上的骨釘發現疑為台灣人，法務部法醫研究所自DNA資料庫，比對發現與死者相近DNA，進而查出死者為澎湖縣西嶼鄉章姓漁民，去年7月獨自駕船出海捕捉小管，不幸發生海難，遺體由黑潮海流帶往日本，最終擱淺於日本長崎縣，刑事局日前陪同章男家屬赴日認領遺體，讓章男客死異鄉一年後，終於回家。

本案緣於2021年11月20日，日本長崎縣五島市海灘發現一具無名屍，該無名屍僅剩脊椎骨、髖骨及左右股骨等，頭顱、上肢骨、脛骨及腓骨等均滅失。日方推估死者死亡時間約數個月至一年，檢視無名屍骨骸發現右大腿骨有骨折固定醫材髓內骨釘1支及螺釘4個。

日方依據醫療器材編碼發現醫材僅銷往台灣、中國、印度及南韓。日方將無名屍DNA型別資料比對日本檔存DNA資料，並無相符者。日方亦函請南韓進行比對，但仍未發現相符者。

今年8月12日，日本警察廳將無名屍DNA型別函請刑事警察局進行比對，比對後亦無發現相符者。刑事局遂於今年8月31日函請法醫所協助比對。法醫所所長侯寬仁甚為重視，將本案無名屍DNA型別資料鍵入法醫所法醫DNA比對系統，與尋親家屬進行比對，赫然發現無名屍與檔存尋親的章姓男子家屬具有一親等血緣關係。

法醫所檢視尋親家屬提供章男身體特徵資料，發現失蹤章男於右大腿內亦有置入骨折固定醫材，與日方提供之遺骨特徵吻合，確認無名屍身分，就是去年7月27日失蹤的章男。法醫所將本案DNA鑑定報告函覆刑事警察局，再傳送日方參辦。

警方調查，失蹤章男為澎湖縣西嶼鄉小門村漁民，去年7月27日清晨3時獨自駕船出海捕捉小管，當日中午船隻在空殼嶼附近被經過漁船發現船上空無一人，緊急通報澎湖海巡隊出動警艇，並申請空偵機展開海空搜索，但未發現失蹤漁民的蹤影。

去年11月8日，警方在澎湖萬安鄉東北方海域發現的一具無名屍，採樣家屬章男3位子女DNA比對，與萬安鄉無名屍不符，法醫所遂將3人DNA 建檔並持續比對，歷經1年終於獲得章男訊息。

警方研判，章男失蹤落海時間正值夏季氣候，推測是台灣海峽附近黑潮海流由南往北，因此被帶往日本，最終擱淺於日本長崎縣五島市海灘。

刑事局及外交部日前聯繫日方與章男家屬，並於去年11月14日偕同家屬赴日辦理認領遺體相關事宜，章男遺體終於在11月16日返國安葬。