林姓女子所駕駛之自小客貨車由民生路45巷內直行往民生路方向行駛，先與對向范姓男子騎乘普重機車發生碰撞(圖／警方提供)

林女急於下車查看對方，卻忘了將手煞車拉起且車輛僅排入N檔，導致車輛繼續滑行穿越馬路撞毀民宅鐵捲門才停止(圖／警方提供)

無辜遭撞民宅鐵捲門嚴重變形無法開啟，民宅主人一度受困屋內無法進出(于家麒攝)

所幸有人行道約15公分高護沿阻止車輛速度，否則後果不堪設想(于家麒攝)

金門金城鎮民生路今(22)日發生一起離奇車禍，一輛由林姓女子所駕駛之自小客貨車由民生路45巷內直行往民生路方向行駛，與對向范姓男子騎乘普重機車發生碰撞，林女急於下車查看對方，卻忘了將手煞車拉起且車輛僅排入N檔，由於該路段有點坡度，導致車輛繼續滑行穿越馬路撞毀民宅鐵捲門才停止，這起事故造成機車駕駛全身多處擦挫傷送醫，自小客及住家鐵捲門均有損壞，所幸當時行經該路段車輛均放慢速度，未釀成其他交通事故，雙方駕駛經警方實施酒測，皆未有飲酒情形，肇事原因仍由警方釐清中。

金城分局表示，依照道路交通安全規則第95條規定，汽機車行駛於未劃分向線或分向限制線之道路，應靠右行駛。另提醒駕駛人要養成良好的停車習慣，於停車後應檢視是否已排入P檔、手煞車或腳煞車是否已完成，尤其於有坡度的道路更應隨時留意，以避免發生意外事故，確實保障自己與他人的安全。