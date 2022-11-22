若發現伴侶或心儀對象有要好的異性時，多數人應該都會吃醋或產生忌妒，適時的吃醋可以為感情升溫，但若演變成猜忌懷疑，恐會讓這段感情變質，兩人可能因此分手。日本網站「愛カツ」近日以生肖進行分析，分享3個最愛忌妒與吃醋的生肖男。

第3名、生肖狗

屬狗男雖然知道忌妒心太強並不好，但由於太在乎另一半，導致他們無法控制自己，內心因此產生不少負面想法，而他們並不會選擇悶在心裡，而是明確的表達出來，若發現伴侶跟男性友人吃飯，他們會直接質問或說出自己的想法，希望對方可以了解。

第2名、生肖雞

屬雞男是直率努力類型的人，他們嚴以律己，對任何事都力求完美，因此對自己非常有自信，平時不喜歡被人拿來比較，遇到條件比自己差的對手時，他們並不以為意，不過對方財力與能力都比他們優秀時，屬雞男就會產生忌妒心。

第1名：生肖蛇

屬蛇男的個性謹慎，面對心儀的對象時，他們會花一段時間相處，才願意敞開心扉，一旦付出真心後，若發現對方有在意的男性，他們就會產生忌妒心，甚至會有「感覺被背叛」的負面想法，就算只是一件小事，他們也會不斷腦補懷疑，許多猜測無中生有，即使兩人互有好感，女方也可能被屬蛇男的忌妒心嚇跑。