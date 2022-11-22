大部分的人都希望可以實現「財富自由」，但有時候賺錢也需要一些天賦和運氣。命理網站「星座上上簽」分享，天蠍座、金牛座和處女座的人最有富貴運，不但相當看重金錢的重要性，也有賺錢的天賦與能力，只要努力就能朝自己的富足未來跨出一大步。

▎天蠍座

天蠍座對於任何人事物都缺乏安全感，所以他們大多數時候不會把內心的想法告訴別人，對於很多事情，他們也總是替自己留有後路，做任何決定都非常謹慎。這種個性的天蠍座一旦被激發對於金錢的渴望，就會很明顯地表現出關於富貴的特質，有勇有謀、上進堅決，還會想方設法用錢滾錢。

▎金牛座

金牛座個性比較現實，了解金錢的重要性，所以很願意想方設法地賺錢，以改善自己的生活品質、滿足自己的安全感。金牛座雖然是相對保守的星座，對於創業或投資等方面沒有太大的野心和勇氣，但他們非常善於守財，擅長最大化地利用財富，從不浪費任何一毛錢。

▎處女座

處女座對未來很有規劃，他們對自己人生的每一個階段都有要求與計畫，平常做任何事就是要做到最好，不會輕易放棄、認輸。土象星座的人大部分都比較在意金錢，因為在他們看來，虛無飄渺的感情，遠遠不及能夠握在手中的房子、車子和金錢來的真實可靠，所以處女座很難安心享受沒錢的生活。