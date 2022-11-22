台積電創辦人張忠謀證實美國亞利桑納州12吋晶圓廠後續二期將投入三奈米製造，引發先進製程外移的「去台化」憂慮。經濟部長王美花今天再度發出三大聲明，直指半導體是一場「時間的競賽」，台積電的3奈米、2奈米在台已經試產或動工，接下來要突破的1奈米，政府也宣布擴大桃園龍潭科學園區，所以最先進的製程都會繼續留台。

王美花說，首先台積電考量客戶需求，到美國投資，經濟部尊重公司商業規劃。不過，台積電美國的五奈米製程今年12月才要移機，2024年才投產，何時進入下一階段並不確定。

第二，半導體是一場時間的競賽，而台積電在台灣的三奈米製程，已經開始在台南試產。二奈米設廠也已經在新竹整地，甚至是要繼續突破的一奈米，政府已經宣布桃園龍潭科學園區再擴大，要把最先進的製程繼續留在台灣。

第三，王美花指在產能部分，全台灣的半導體廠商合計，每個月可以有約200萬片的產能，台積電到美國的五奈米，每個月預估產能大約是2萬片，絕大多數產能仍在台灣。我們的晶圓代工製造，依舊是全球經濟的主動脈。

她強調，台灣的優在於無可取代，有超過千家的完整供應鏈、最優秀的工程師人才，一小時內就可以解決複雜工序中的種種問題，能達到最佳的成本及良率。

政府已經提出產創條例10條之2的修法，要加大投資抵減的方式，鼓勵關鍵產業持續研發創新，王美花重申，先進的製程、最大的產能，都會留在台灣。