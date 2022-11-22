MIKIMOTO頂級Wild and Wonderful系列珠寶即起至11月28日在台北101旗艦店登場，今年主打一系列動物胸針和項鍊，每件作品栩栩如生，完美展現精湛的日本珠寶工藝和東方美學，胡盈禎 (小禎)受邀出席擔任開展嘉賓，大方談離婚後與前夫李進良相處融洽，前夫還會充當母女衝突的和事佬，對照汪小菲與大S離婚後惡言相向、對簿公堂，形成明顯對比。

MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列，大洋洲維多利亞斑鳩造型胸針，約222萬元。（MIKIMOTO提供）

小禎與李進良離婚後仍保持友好關係，共同撫養女兒EMMA，有回女兒和她賭氣跑到爸爸家住，不肯回家，李進良扮白臉居中協調，百般說服，女兒最後在爸爸的安排下拿了一束花向她認錯道歉，化解母女之間的衝突。

MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列，美洲雨蛙造型胸針，約223萬元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列，美洲貓頭鷹造型胸針，約111萬元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列，非洲變色龍造型胸針，214萬元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列，美洲金剛鸚鵡造型胸針，約216萬元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列，大洋洲奇異鳥造型胸針，約139萬元。（MIKIMOTO提供）

小禎也分享她收藏珠寶的心得，偏愛有故事、有傳承意義的珠寶，其中她最喜愛MIKIMOTO蒼鷺項鍊，在海面上飛翔的蒼鷺有著自由的象徵意義，代表她目前的心情。她笑說，以後珠寶都會留給女兒，但目前女兒還小，不會讓女兒戴她的珠寶，還開玩笑說：「她爸爸的珠寶保險箱比較大！」

MIKIMOTO頂級珠寶系列靈感採擷自五大洲的野生動物，該系列珠寶一問市就廣受喜愛，有多件作品已被VIP搶訂，其中最貴的作品是孔雀項鍊，以藍寶石、帕拉依巴碧璽、丹泉石等勾勒繽紛五彩的孔雀羽毛，另有各種動物造型胸針，如斑鳩、奇異鳥、樹蛙、變色龍、金剛鸚鵡，貓頭鷹等，有些作品因採用天然造型的巴洛克珍珠，每件都是獨一無二的珠寶作品，別具收藏價值。