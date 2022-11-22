MIKIMOTO頂級Wild and Wonderful系列珠寶即起至11月28日在台北101旗艦店登場，今年主打一系列動物胸針和項鍊，每件作品栩栩如生，完美展現精湛的日本珠寶工藝和東方美學，胡盈禎 (小禎)受邀出席擔任開展嘉賓，大方談離婚後與前夫李進良相處融洽，前夫還會充當母女衝突的和事佬，對照汪小菲與大S離婚後惡言相向、對簿公堂，形成明顯對比。

MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列，大洋洲維多利亞斑鳩造型胸針，約222萬元。（MIKIMOTO提供）
MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列，大洋洲維多利亞斑鳩造型胸針，約222萬元。（MIKIMOTO提供）

小禎與李進良離婚後仍保持友好關係，共同撫養女兒EMMA，有回女兒和她賭氣跑到爸爸家住，不肯回家，李進良扮白臉居中協調，百般說服，女兒最後在爸爸的安排下拿了一束花向她認錯道歉，化解母女之間的衝突。

MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列，美洲雨蛙造型胸針，約223萬元。（MIKIMOTO提供）
MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列，美洲雨蛙造型胸針，約223萬元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列，美洲貓頭鷹造型胸針，約111萬元。（MIKIMOTO提供）
MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列，美洲貓頭鷹造型胸針，約111萬元。（MIKIMOTO提供）
MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列，非洲變色龍造型胸針，214萬元。（MIKIMOTO提供）
MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列，非洲變色龍造型胸針，214萬元。（MIKIMOTO提供）
MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列，美洲金剛鸚鵡造型胸針，約216萬元。（MIKIMOTO提供）
MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列，美洲金剛鸚鵡造型胸針，約216萬元。（MIKIMOTO提供）
MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列，大洋洲奇異鳥造型胸針，約139萬元。（MIKIMOTO提供）
MIKIMOTO Wild And Wonderful頂級珠寶系列，大洋洲奇異鳥造型胸針，約139萬元。（MIKIMOTO提供）

小禎也分享她收藏珠寶的心得，偏愛有故事、有傳承意義的珠寶，其中她最喜愛MIKIMOTO蒼鷺項鍊，在海面上飛翔的蒼鷺有著自由的象徵意義，代表她目前的心情。她笑說，以後珠寶都會留給女兒，但目前女兒還小，不會讓女兒戴她的珠寶，還開玩笑說：「她爸爸的珠寶保險箱比較大！」

MIKIMOTO頂級珠寶系列靈感採擷自五大洲的野生動物，該系列珠寶一問市就廣受喜愛，有多件作品已被VIP搶訂，其中最貴的作品是孔雀項鍊，以藍寶石、帕拉依巴碧璽、丹泉石等勾勒繽紛五彩的孔雀羽毛，另有各種動物造型胸針，如斑鳩、奇異鳥、樹蛙、變色龍、金剛鸚鵡，貓頭鷹等，有些作品因採用天然造型的巴洛克珍珠，每件都是獨一無二的珠寶作品，別具收藏價值。

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