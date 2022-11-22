2019年在香港機場反修例集會中遇襲的前北京《環球時報》記者付國豪，驚傳已於去年10月因抑鬱症離世。香港警察員佐級協會主席林志偉發表聲明「悼念付國豪同志」，稱「得知付國豪同志離世的消息，頓時如遭電雷擊，心裡悲痛莫名」，評價付是「英雄記者」「愛國愛港，正義澟然的香港警察之友」。

林志偉這封致會員信寫道，2019年8月13日，手腳被捆綁在行李車上的付國豪，面對眾多面目猙獰的施暴者仍然毫不退縮，正氣澟然的說出「我支持香港警察，你們可以打我了」，成為香港止暴制亂過程中的一幕經典。

林志偉說：「我與付國豪同志事後有過一面之緣，言談間我深切感受到他是一位真誠及充滿正能量的年青人。雖然我們交流不多，但我肯定他確實是一個愛國愛港，正義澟然的香港警察之友。」

他強調：「付國豪同志被非法禁錮及毆打的事件中，幾名曾經狠施毒手的惡徒已經 被法庭判處監禁，承受惡果。當日現場還有不少對事件視而不見，袖手旁觀的冷血縱暴者，他們的餘生亦將在無盡的自責及罪疚感之中渡過。」