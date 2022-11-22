劉姓男子20日持美工刀前往選舉場合，攀上宣傳車想拿麥克風，遭中正一警方及時制止，內政部長徐國勇對警方迅速化解危機表示肯定，22日帶著阿里山石棹的茶葉前往分局慰勉，另表示選戰進入白熱化，警方還有許多繁重勤務要辛苦，希望的大家在保護自己的前提下，用心維護社會治安。

警方表示，劉男因想表達政治理念，20日在民進黨部前，突然攀上宣傳車搶麥克風，更持美工刀揮舞，警方見狀及時制止並以辣椒水制伏，後再予以保護管束，迅速架離遊行活動現場避免危害。

內政部長徐國勇獲悉後，第一時間對該分局迅速化解危機表示肯定，表示應予員警從優敘獎，22日還帶著自己在阿里山石棹採買的「臺灣好茶」，送往中正第一分局慰問，對員警勇於任事、遏止危害公安表達高度讚許，也要求分局鼓勵有功人員、激勵同仁士氣。

中正第一分局轄內經常有遊行活動舉行，警方強調，秉持「保護合法、取締非法、防制暴力」的決心，尊重民眾表達意見之自由，但表達意見應以和平理性之方式，勿有違法脫序之暴力行為，對於有暴力脫序，警方將依法偵辦，確實維護社會秩序及民眾安全。