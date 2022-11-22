台灣證券交易所今天召開有價證券上市審議委員會，審議通過長榮航太(2645)初次申請股票上市案。

長榮航太申請上市資本額35.28億元，輔導上市承銷商為凱基證券，主要業務為航空器維修與航空器零件製造及機體組裝銷售，市場結構中，內銷占比34.72％、外銷占比65.28％。

2019年至2021年稅前淨利分別為23.72億元、13.94億元及10.81億元，每股稅後盈餘3.11元、1.85元及2.5元；今年前三季稅前淨利17.94億元，每股稅後盈餘4.07元。