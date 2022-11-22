醫材業者杏昌(1788)今(22)日下午舉行業績發表會，總經理陳國師說，考慮到整個環境壓力和世界趨勢，預期睡眠領域方面將會蓬勃發展，3年前代理CPAP睡眠呼吸器將著重建立品牌形象，年底將會在台北建立第一間展示中心，未來希望有機會可以再擴充。

醫療法規在2021年底通過後，預期在2023年5月將會正式實施，陳國師說，公司自去年底到現在都在做準備，建構符合醫療器材法與藥事法的物流倉庫，在北中南區域成立自有的醫療物流倉庫和運輸系統。

在藥品倉儲方面，北中南的倉庫已取藥品及冷鏈2~8度C儲存的GDP認證倉庫。陳國師說，以往都是搭配醫療物流公司的車隊，不過，今年起已經陸續開始在建構自已的物流車隊了。

在醫療器材倉庫方面，台北樹林倉從10月起慢慢由五股搬過去了，台中、高雄也都建構完成，11月初已向政府提出GPD物流醫療器材的申請，預計在2023年Q1前可以取得三間倉庫的GDP認證。

至於在海外市場方面，陳國師指出，這兩年受到疫情的影響，中國大陸及印尼市場有點停滯，不過印尼解封比台灣還早，希望把台灣血液透析的模式推廣到印尼。在大陸牙材市場方面，今年仍因疫情影響表現比較不好，目前已找到7~8家經銷商，雖然營業額受限無法放大，但並未產生虧損，未來仍會持續推廣。