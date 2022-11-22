遠傳(4904)friDay購物結合AI應用與獨家開發技術，經過一年的耕耘與嘗試，締造豐碩成果，今(22)日舉辦「電商新契機發表會」，以創新商業模式、再轉轉與網紅看盤兩大網購服務，宣示揭開電商AI應用序幕！瞄準品牌供應商各種需求，遠傳friDay購物提供全方位AI電商解決方案，商品「一點上架、多點曝光」，攜手供應商共創多贏。

遠時數位科技董事長井琪表示，遠傳friDay購物在謝振豊總經理的帶領下深耕AI運算，為消費者打造創新的網購體驗，期盼遠傳friDay購物的改變能創造新的模式同時提升效益，攜手品牌商開拓未來新商機。

遠時數位科技總經理謝振豊則分享，引進適用創新科技、擴大技術應用兩大重點，是不斷增進電商服務的關鍵；遠傳friDay購物的AI應用首部曲正是為持續推動電商成長與進步。遠傳friDay購物同時也提供合作夥伴簡易操作的應用平台；透過AI技術，僅需單點上架即可達到商品多點曝光，大量增加購買機會，創造一站多贏。

電商的發展已進入市場飽和與高度競爭的時代，翻轉電商現況的關鍵即在於新技術的導入應用，進而驅動電商發展！遠傳friDay購物致力於AI應用開發近一年時間，累積亮眼成效，業績成長率連續三個月皆為業界第一，AI應用可打破現行電商系統架構，使商品無限制曝光並接觸到準確的消費族群，同時可讓消費者操作體驗感更加流暢、需求更加貼近、折扣更加豐富，全方位提供消費者多元化的網購新視野。