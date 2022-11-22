大考中心今天表示，112學年度高中英語聽力測驗第二次考試訂於今年12月10日舉行，總計約 3.7萬人報考。大考中心將於明（23）開放應考資訊查詢，12月6日公布試場分配表，請考生留意。

112學年高中英聽二試應考資訊查詢系統於明日上午9時起開放，考生可至大考中心網站112高中英語聽力測驗「試務專區」查詢系統查覽、列印，或以電話語音（02）23643677查詢。對於報名時有填寫行動電話號碼之考生，大考中心同日以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知應試號碼及網路查詢連結。

應考資訊內容含考生姓名、應試號碼、考區、試場、場次、考試日程及注意事項。大考中心建議考生列印應考資訊，並於考試當日攜帶應試，以利查找試場，安心順利應考。

這次英聽考試僅編配上午場次，考試時間為上午11時至12時，考生須依應考資訊顯示之試場及應試號碼入場應試。由於英聽不開放考生查看試場，考生於12月6日試場分配表公布後，至大考中心網站查覽考試地點及試場平面圖等資訊。