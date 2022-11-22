汪小菲昨（21日）不滿遭到前妻大S（徐熙媛）索取500萬生活費，在微博連發20篇文，而張蘭也氣到傳訊怒罵徐媽媽，張蘭今（22日）在微博公開她昨日傳給徐媽媽的音檔，怒控「孫子孫女寒暑假必須讓他們回來看看奶奶、爸爸，他們是我們家的骨肉，我們已經很忍讓了，咱們不能把人家逼的撕破臉，你們會編劇本，我會講事實」。

張蘭再次指控大S早在婚姻階段就與具俊曄聯繫，「你們說是跟汪小菲分手才跟大光頭聯繫的嗎？別演戲了，別讓我把這些事情都戳穿了，如果你們再逼我，我就真的戳穿了，我不顧汪小菲，他天天攔著我，他總是給大S留希望，現在門都沒有了、不可能了」。

張蘭心疼表示具俊曄住在汪小菲血汗工作賺來的房子裡，是對他們家極大的污辱，「你和你的小S把大S害慘了你知道嗎？你這個當媽的天天在那表演，你當媽的把你女兒害死了，你懂嗎？小S在利用大S，你們完全沒拿他當人，你們就拿他當工具」。

最後她再次喊話希望家人可以在寒暑假期間到北京探望，「我是一個有道德水準的人，我如果把他們留在北京，我就天打五雷轟，我不是那種人，但是他們必須看爸爸、看奶奶，你們不能太自私了，你們管過一天他們嗎？24小時都是阿姨的吧？你們別在那天天演戲了」。