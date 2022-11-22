BMW車嫌不配合攔查，在社區巷弄內衝撞警方民車，最後，撞出縫隙逃逸而去。（邱立雅翻攝）

今(22)日新竹縣寶山鄉中午，在1處社區巷弄內發生警匪追事件，BMW車遭警開22槍仍逃逸；寶山警準備要盤查1輛失竊BMW車時，該車上駕駛竟試圖衝撞警車，並竄逃至雙新村雙溪小城社區，BMW車遭警車攔住去路，竟「來回衝撞11次」，還撞斷民宅瓦斯管，員警也對著BMW車開了22槍，擊破輪胎，但狡猾車嫌仍突破阻擋至2公里外超商棄車逃逸，BMW車被尋獲時引擎蓋噴開「下巴掉」。

從影片中可見，不接受盤查的BMW車開進社區巷弄內，被前方的警方民車攔阻，此時，嫌犯竟然直接往警方民車衝撞，員警力立刻拔槍嚇阻，並朝著嫌犯的座車輪胎開了22槍，警方民車仍遭嫌犯座車從筆直狀態，撞成打橫狀態卡住，但犯嫌仍往警方民車車頭衝撞，「來回11次」後，從撞開的縫隙中逃逸，過程中也將民宅車庫、瓦斯管撞毀、撞斷。

由於嫌犯已棄車逃逸，警方除了在社區現場採證並清理現場，也正釐清嫌犯身分與該輛車籍；據了解，該名嫌犯棄車後，在便利商店附近巷弄竄逃，發現大馬路容易被發現身分，於是轉往鄰近田地、山林逃回新竹縣寶山鄉轄內，並傳出警方原以為已掌握身分後發現另有其人，目前仍全力追查中。

新竹寶山警匪追逐 警連開10餘槍 ，現場但散落一地，但歹徒撞斷瓦斯管後又逃逸2公里後車輛起火後棄在青草湖附近，警方追捕當中。（民眾提供）

新竹寶山警匪追逐 警連開10餘槍 ，現場但散落一地，但歹徒撞斷瓦斯管後又逃逸2公里後車輛起火後棄在青草湖附近，警方追捕當中。（民眾提供）