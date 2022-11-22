民進黨基隆市長候選人蔡適應（圖左），22日也邀請高雄市長陳其邁（圖右）陪同在基隆市仁愛區進行車隊掃街。（張志康攝）

國民黨基隆市長候選人謝國樑22日下午邀請前高雄市長韓國瑜陪同進行車隊掃街，無獨有偶的是，民進黨基隆市長候選人蔡適應也於同一天邀請高雄市長陳其邁，共同在基隆市仁愛區進行車隊掃街。等於4年前的高雄市長候選人，同一天在基隆對決，藍綠陣營相互較勁的意味非常濃厚。

陳其邁下午3點陪同蔡適應進行車隊掃街，陳其邁說他在基隆出生、設過服務處，也熟悉基隆。對於22日下午與韓國瑜正巧同一天為候選人輔選，陳其邁說，並沒有特別選日子，但他說韓國瑜的朋友多，撞期也很好，如果遇到也會招呼。

不過，陳其邁話鋒一轉，說雖然韓國瑜是個有趣的人，但有趣歸有趣，選一個好市長人選最重要。他相信蔡適應可以連續3年做第一名立委，也一定能當第一名市長，這是他很篤定的。

陳其邁說，這幾年基隆在林右昌規畫下，包括工業區的立體化，以及東岸軍港遷移土地規畫利用都已經成形，高雄跟基隆兩個港市，已很多合作的計畫在進行，包括城市規劃，港灣發展及郵輪觀光。蔡適應過去長期都在國防外交委員會，軍方土地的利用，蔡適應嫻熟的溝通能力，一定能讓基隆能大步邁進，延續林右昌的擘畫。

謝國樑也否認刻意在22日找韓國瑜來輔選，他說，基隆有不少里長及地方人士向他反應，希望能請韓國瑜來輔選，民眾甚至準備了鞭炮要歡迎韓國瑜，相信會是個很熟鬧的下午。

對於對手找來陳其邁來輔選，謝國樑表示，這也很好，把基隆弄得更熱鬧一點，有朋友來基隆我們都歡迎。至於對手認為韓國瑜對基隆沒有幫助，謝國樑表示，對手是酸葡萄心態，他歡迎所有的朋友來基隆，最好能促進消費。韓國瑜到場後，並未受訪就與謝國樑跳上宣傳車開始進行車隊掃街。