國民黨文傳會主委洪孟楷和桃園市議員候選人凌濤今天開記者會稱「賭盤影響選情」，桃園市新聞處長詹賀舜、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬競辦總幹事黃世杰今天到桃園地檢署提告違反選罷法和妨害名譽，痛批是選舉奧步、抹黑。

洪孟楷和凌濤今天開記者會，稱有情資圈通報，桃園市長鄭文燦利用賭盤影響選情，押鄭運鵬勝選者，可以大賺1賠4，呼籲檢警調立即介入調查。

詹賀舜、黃世杰對此提告，黃世杰表示，國民黨使用最可惡的奧步，也就是憑空捏造虛假賭盤指控鄭文燦，這樣的假訊息已經觸犯選罷法意圖使人不當選。而且記者會上的證據，根本是任何人用手機都可以捏造的訊息，完全無法辨別真偽。

黃又說，國民黨主席朱立倫事先已經預告他得知這樣的記者會，也給予支持，因此認為朱立倫也涉犯違反選罷法。

詹賀舜說，選前最後1周，國民黨每日一抹黑，是沒有民主格調的作風。所謂的反奧步記者會，本身就是奧步，也是抹黑的記者會。詹賀舜說，國民黨透過不實資訊影響選情，栽贓鄭文燦，又有提到賭盤、特定候選人，這樣惡質的手段已經違反選罷法意圖使人不當選，對於鄭文燦而言，也有妨害名譽。他說，這種低劣的手法要影響選情，呼籲市民在11月26日用選票遏止低劣的選舉手段。