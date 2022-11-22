國產署今日標售20戶「冠德羅斯福」億級豪宅，開標結果僅標脫1戶，該戶有2張標單搶標，標脫價格為1.31億元，溢價率4.67％。國產署官員表示，剩餘19戶會在12月下旬再度公告標售。

國產署分回台北市中正區「冠德羅斯福」都更宅20戶，每戶總價在1億元以上，最低總價1.2億元，最高總價達到1.44億元，鄰近捷運台電大樓、公館站，中正河濱公園，地處精華地段。

不過開標結果，僅只有1戶有兩封標單，最後以總價1.31億元標脫，含公設與車位平均單價大約127多萬元，溢價率4.67％。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨說，這是房市中寒風中一點意外，因為前陣子美元走強，有錢人資金不會放在台灣，豪宅市場冷風陣陣，這次億級以上的豪宅案，還有1案標脫，顯示標的確實不錯才會吸引買家出手，已經是不錯的表現。

而溢價率4.67％，徐佳馨認為，買方出價仍偏保守，溢價的金額大約是將房仲的手續費等補貼給國產署，「競價」心理並不強。

國產署官員表示，根據過去的經驗，總價在3000到4000萬元的都更分回宅較好標售，但是超過1億元以上的豪宅，市場觀望的時間確實會比較長，不過國產署仍有信心可以標售出去。

而國產署規劃「冠德羅斯福」剩餘19戶預計在12月下旬重新釋出，價格尚不會調整，有興趣的購屋族仍有機會搶標。另外近期分回的新北市汐止區「筑丰陽陽」3戶，行政程序仍在進行，最快也要明年才會釋出。