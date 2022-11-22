中國國家主席習近平最近在與韓國總統尹錫悅會晤期間，表示希望深化中韓兩國在高技術領域的合作。分析人士認為，在美國對華晶片出口禁令和美台日韓「晶片四方聯盟」的堵截下，中國繼續以經濟利益拉攏韓國，但是中韓間曾因薩德部署對韓國施加經濟脅迫，首爾心有餘悸。

《美國之音》指出，習近平20國集團（G20）峰會期間呼籲中韓兩國深化高技術合作、反對將經濟合作政治化。華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）高級研究員孫韻分析稱，「鑒於美國推行的脫鉤，習近平正在積極尋求高科技產品的替代來源。你可以從他與德國和韓國的接觸中看到這一點。」

報導說，在安全事務上與美國合作、在經濟上仰賴中國市場，是韓國多年在美中競爭夾縫中遊走時的折衷路線。但在韓國國內的反華聲浪下、特別是自尹錫悅上台後，中國市場的吸引力可能逐漸下降。

中國不僅是韓國第一大貿易夥伴，半導體晶片產品在韓國對華出口中扮演越來越重要的角色。韓國工商會（KCCI）發佈的統計顯示，2021年半導體產品出口占韓國對華整體出口總額的39.7%，是韓國對華出口的第3大類。港媒也報導說，2020年，韓國43.2%的半導體產品出口到中國大陸，18.3%則銷往香港。

報導說，由此可知，中國是韓國晶片的最主要消費國，而美國是韓國晶片公司的技術和設備來源國，這讓韓國科技業和政府決策者處於兩難。

智庫太平洋論壇（Pacific Forum）前研究員、亞太問題獨立學者米徹姆 （Daniel Mitchum）分析說，相較於日本與台灣，韓國由於中國市場對他們的價值極大，選擇上最為困難。流失中國市場的數十億美元，對韓國經濟將產生毀滅性影響，但是韓國高度依賴美國晶片技術和設備，無法拒絕美國的晶片聯盟倡議。

韓國商界對晶片四方聯盟也持分化態度。據《紐約時報》報導，根據韓國工商會8月的調查發現，53%的韓國企業認為應當加入美國主導的晶片聯盟，41%認為韓國應暫緩加入，5%的受訪者反對韓國加入。

史汀生中心的孫韻認為，鑒於中國對其經濟的重要性，韓國應該不會選擇明確的立場。推測韓國可能在一些請求上與美國合作，在其他一些請求上也與中國合作。

太平洋論壇的米徹姆表示，韓國總統尹錫悅奉行親美路線，可能更加警惕在經濟上過分依賴中國所帶來的戰略隱憂。因此本屆韓國政府將更傾向於在晶片問題上與美國合作，即便在中國市場會有經濟損失，「韓國謹慎的態度可以看作薩德問題的後遺症。」

2017年為了報復韓國同意美軍部署薩德反導彈系統，中國對韓國樂天集團在中國的商家實施懲罰措施，除停止提供赴韓旅遊項目，官方媒體也呼籲民眾抵制韓貨。米徹姆說，未來若遇上半導體問題，中國可能次再次懲罰韓國。